Hentbol Kadınlar Süper Lig: Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar'ı Yenmeyi Başardı

Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Maçı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında, Armada Praxis Yalıkavak, zorlu bir deplasman karşılaşmasında Ortahisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Maçın Detayları
Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu mücadelede, konuk ekip Armada Praxis Yalıkavak ilk yarıyı 9-8 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısı da oldukça çekişmeli geçti.
Sonuç
Son düdüğün çalmasının ardından Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor karşısında toplamda 21-20 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 20-21 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 20-21 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 20-21 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 20-21 yendi.