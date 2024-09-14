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Hentbol Kadınlar Süper Lig: Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar'ı Yenmeyi Başardı

Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar'ı 21-20 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:12
Hentbol Kadınlar Süper Lig: Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar'ı Yenmeyi Başardı

Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Maçı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında, Armada Praxis Yalıkavak, zorlu bir deplasman karşılaşmasında Ortahisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu mücadelede, konuk ekip Armada Praxis Yalıkavak ilk yarıyı 9-8 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısı da oldukça çekişmeli geçti.

Sonuç

Son düdüğün çalmasının ardından Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor karşısında toplamda 21-20 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 20-21 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 20-21 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 20-21 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 20-21 yendi.

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