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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. Haftanın Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında 3 maç oynandı; Ortahisar, Kırşehir ve Bursa takımları galip geldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:08
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. Haftanın Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. Haftanın Maç Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası, 3 heyecan dolu karşılaşma ile başladı. Ligde büyük mücadelelerin yaşandığı bu hafta, yarın oynanacak olan Anadolu Üniversitesi-Armada Praxis Yalıkavak ve Görele Belediyespor-Adasokağı maçlarıyla tamamlanacak.

Oynanan Maçların Sonuçları

İşte, bu hafta oynanan maçların sonuçları:

  • Ortahisar Belediyespor - Üsküdar Belediyespor: 34-33
  • Kırşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 34-32
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor: 37-30

Lig, bu haftaki maçlarla birlikte heyecanını artırmaya devam ediyor. Takımlar arasındaki çekişme, ilerleyen haftalarda da sürecek.

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