Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. Haftanın Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. Haftanın Maç Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası, 3 heyecan dolu karşılaşma ile başladı. Ligde büyük mücadelelerin yaşandığı bu hafta, yarın oynanacak olan Anadolu Üniversitesi-Armada Praxis Yalıkavak ve Görele Belediyespor-Adasokağı maçlarıyla tamamlanacak.

Oynanan Maçların Sonuçları

İşte, bu hafta oynanan maçların sonuçları:

Ortahisar Belediyespor - Üsküdar Belediyespor: 34-33

- Üsküdar Belediyespor: 34-33 Kırşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 34-32

- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 34-32 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor: 37-30

Lig, bu haftaki maçlarla birlikte heyecanını artırmaya devam ediyor. Takımlar arasındaki çekişme, ilerleyen haftalarda da sürecek.