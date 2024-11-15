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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa'dan Farklı Zafer

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Bursa, Anadolu Üniversitesi'ni 42-29 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:40
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa'dan Farklı Zafer

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Haftanın İlk Maçı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftası, tek bir maçla başlamış durumda. Bursa Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, Bursa'nın üstünlüğü ile sonuçlandı; Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı 42-29 gibi farklı bir skorla kazanarak, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Gelecek Maçlar

Ligde yarın 2 maç oynanacak. Hentbolseverler, bu mücadeleleri heyecanla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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