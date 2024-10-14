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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Görele Belediyespor'un Zaferi

Görele Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Yenimahalle Belediye'yi 37-29 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:34
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Görele Belediyespor'un Zaferi

Hentbol Kadınlar Süper Lig Mücadelesi

Görele Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında evinde Yenimahalle Belediye'yi konuk etti. Müsabaka, 13 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleşti.

İlk Yarı Eşit Geçti

Maçın ilk yarısı, 16-16'lık eşitlik ile sonlandı. Her iki takım da ortaya koydukları performansla dengeli bir mücadele sergiledi.

İkinci Yarıda Farkı Açtılar

İkinci yarıda performansını artıran Görele Belediyespor, hızlı ataklarıyla rakiplerine üstünlük sağlamayı başardı. Bu bölümde gösterdiği etkili oyun ile maçı 37-29'luk skorla kazandı.

Sonuç:

Görele Belediyespor, bu galibiyet ile ligdeki iddiasını sürdürdü ve önemli bir avantaj elde etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi 37-29 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi 37-29 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi 37-29 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Görele Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediye'yi 37-29 yendi.

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