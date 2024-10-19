Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Adasokağı'ndan Önemli Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında, Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor'u deplasmanda 38-34 yenerek dikkat çekici bir başarı elde etti.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleşen mücadele, büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarı sonunda konuk ekip Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor karşısında 17-15'lik bir avantaj elde etti. Bu üstünlükle soyunma odasına giden Adasokağı, ikinci yarıda da performansını sürdürerek sahadan galip ayrıldı.