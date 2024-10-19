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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:18
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Adasokağı'ndan Önemli Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında, Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor'u deplasmanda 38-34 yenerek dikkat çekici bir başarı elde etti.

Maçın Detayları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleşen mücadele, büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarı sonunda konuk ekip Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor karşısında 17-15'lik bir avantaj elde etti. Bu üstünlükle soyunma odasına giden Adasokağı, ikinci yarıda da performansını sürdürerek sahadan galip ayrıldı.

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