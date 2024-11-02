Hentbol Kadınlar Süper Lig: Ortahisar Belediyespor Galip Geldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. Haftanın Heyecanı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında, Ortahisar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda 35-25 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Maçın Detayları
Maç, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk yarıyı 15-14 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek mücadeleyi 35-25 kazanmayı başardı. Ortahisar Belediyespor'un Performansı
Ortahisar Belediyespor, bu galibiyetle birlikte ligdeki sıralamasını yükseltme yolunda önemli bir adım attı.