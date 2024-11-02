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Hentbol Kadınlar Süper Lig: Ortahisar Belediyespor Galip Geldi

Ortahisar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 35-25 mağlup ederek 7. haftayı zaferle kapattı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:03
Hentbol Kadınlar Süper Lig: Ortahisar Belediyespor Galip Geldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. Haftanın Heyecanı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında, Ortahisar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda 35-25 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Detayları

Maç, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk yarıyı 15-14 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek mücadeleyi 35-25 kazanmayı başardı. Ortahisar Belediyespor'un Performansı

Ortahisar Belediyespor, bu galibiyetle birlikte ligdeki sıralamasını yükseltme yolunda önemli bir adım attı.

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