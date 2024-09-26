Hentbol Süper Lig 4. Hafta Sonuçları Açıklandı

Hentbol Erkekler Süper Lig 4. Hafta Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası, bugün gerçekleştirilen tek maçla sona erdi. İşte bu haftanın karşılaşmalarında elde edilen sonuçlar:

Haftanın Sonuçları

Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş : 30-45

- : 30-45 Güneysu - Mihalıççık Belediyespor : 32-29

- : 32-29 Konya Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor : 29-44

- : 29-44 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Beykoz Belediyespor : 28-34

- : 28-34 Köyceğiz Belediyespor - DEPSAŞ Enerji As : 32-38

- : 32-38 Spor Toto - Rize Belediyespor: 38-27

Bu hafta oynanan karşılaşmalarda alınan başarılar ve sonuçlar, takımların ligdeki durumunu etkilemeye devam edecek. Önümüzdeki haftalarda daha fazla heyecan bekleniyor.