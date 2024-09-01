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Hentbol Süper Lig Başladı: Trabzon B.B. 29 - 40 Spor Toto

Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig açılış maçında Trabzon B.B.'yi 40-29 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 17:07
Hentbol Süper Lig Başladı: Trabzon B.B. 29 - 40 Spor Toto

Hentbol Erkekler Süper Lig Açılışı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni sezonu, büyük bir heyecanla başladı. Açılış maçında, Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Maç, Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk yarıyı Spor Toto 17-16 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise konuk ekip, hakimiyetini koruyarak maçı 40-29'luk skorla kazandı.

Bu sonuçla Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Ligi'ndeki yeni sezonuna galibiyetle merhaba dedi. Trabzon B.B. ise ilk haftayı mağlubiyetle kapatmış oldu.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-29 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-29 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-29 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-29 yendi.

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