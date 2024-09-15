Hentbol Süper Lig'de 3. Hafta Maç Sonuçları

Hentbol Süper Lig'de Haftanın Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftası, yoğun mücadelelere sahne oldu. Kadınlar Süper Lig'inde bir, Erkekler Süper Lig'inde ise üç karşılaşma gerçekleştirildi. İşte karşılaşmaların sonuçları:

Kadınlar Süper Lig

Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 29-28

Erkekler Süper Lig

Beşiktaş - Güneysu: 52-27

Mihalıççık Belediyespor - Spor Toto: 31-31

Nilüfer Belediyespor - Beykoz Belediyespor: 37-29

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki heyecan devam ediyor.