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Hentbol Süper Lig'de 4. Haftanın Maç Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor, işte maç programı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 08:31
Hentbol Süper Lig'de 4. Haftanın Maç Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. Haftanın Heyecanı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Lig'in 4. hafta maçlarını duyurdu. Bu haftanın açılış karşılaşmasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor yarın Beşiktaş ile karşılaşacak.

4. Haftanın Maç Programı

Ligdeki karşılaşmaların detayları ise şu şekilde sıralandı:

  • Yarın:
    • 15:00 - Trabzon Büyükşehir Belediyespor vs Beşiktaş (Beşirli)
  • 22 Eylül Pazar:
    • 14:00 - Güneysu vs Mihalıççık Belediyespor (Güneysu)
    • 17:00 - Konya Büyükşehir Belediyespor vs Nilüfer Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)
    • 18:30 - İzmir Büyükşehir Belediyespor vs Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
  • 25 Eylül Çarşamba:
    • 14:00 - Köyceğiz Belediyespor vs DEPSAŞ Enerji As (Köyceğiz)
  • 26 Eylül Perşembe:
    • 18:00 - Spor Toto vs Rize Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Hentbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmalar, ligdeki mücadeleyi bir üst seviyeye taşıyacak. Tüm takımlara başarılar dileriz!

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