Hentbol Süper Lig'de Beykoz Belediyespor Farklı Kazandı

Hentbol Erkekler Süper Lig 9. Hafta Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, 49-35'lik bir skorla ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın Detayları

Maçın yapıldığı Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda, ilk yarı Beykoz Belediyespor’un 22-16'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da bu üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 49-35'lik sonuçla tamamlayarak önemli bir üç puan aldı.