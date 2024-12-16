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Hentbol Süper Lig'de Dramatik Beraberlik: Beykoz Belediyespor 34 - Nilüfer Belediyespor 34

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beykoz Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor 34-34 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:31
Hentbol Süper Lig'de Dramatik Beraberlik: Beykoz Belediyespor 34 - Nilüfer Belediyespor 34

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Haftanın Maçı Beraberlikle Sonuçlandı

14. haftanın son maçında Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşma, 34-34'lük sonuçla tamamlandı ve iki takım da önemli bir puanı hanesine yazdırdı.

İlk Yarıda Nilüfer Üstünlüğü

Maçın ilk yarısı, Nilüfer Belediyespor'un 18-15'lik üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekip, etkili oyunuyla dikkat çekerken, ev sahibi takım ikinci yarıda toparlanarak rakibini yakalamayı başardı.

İkinci Yarıda Mücadele Had Safhada

İkinci yarıda mücadeleci bir oyun sergileyen Beykoz Belediyespor, zaman zaman rakibiyle başa baş bir yarış içerisine girdi. Sonuç olarak, karşılaşma eşitlikle sonuçlandı ve her iki takım da birer puan alarak sahadan ayrıldı.

Her iki ekip de ligdeki hedeflerine ulaşmak için mücadele etmeye devam ederken, bu beraberlik üst sıralardaki yarışın daha da kızışmasına neden oldu.

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