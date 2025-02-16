Hentbol Süper Lig'de Haftanın Sonuçları: Kadınlar ve Erkekler Maçları

Hentbol Süper Ligi'nde Haftanın Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16'ıncı ve Erkekler Süper Ligi'nin 17'inci haftasında toplamda 2'şer maç gerçekleşti. Yoğun mücadelelerin yaşandığı bu haftada, takımlar önemli puanlar için sahadaydı.

Kadınlar Süper Ligi Sonuçları

Ortahisar Belediyespor - Anadolu Üniversitesi: 38-32

- Anadolu Üniversitesi: Armada Praxis Yalıkavak - Adasokağı: 34-27

Erkekler Süper Ligi Sonuçları

Beykoz Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor: 45-36

- Köyceğiz Belediyespor: Konya Büyükşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-26

Alınan bu sonuçlarla birlikte, her iki ligde de rekabetin kıyasıya devam ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.