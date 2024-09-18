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Hentbol Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç

Köyceğiz Belediyespor, Rize Belediyespor'u 36-34 mağlup etti!

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:26
Hentbol Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç

Hentbol Süper Lig'de Nefes Kesen Mücadele

3. haftada gerçekleşen Hentbol Erkekler Süper Lig maçında, Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor ile karşılaştı. Maç, Yenişehir Spor Salonu'nda yapıldı ve büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar 17-17 eşitlikle soyunma odasına gitti. İkinci yarıda Köyceğiz Belediyespor, daha etkili bir oyun sergileyerek maçı 36-34 kazanmayı başardı.

Bu galibiyet, Köyceğiz Belediyespor'un ligdeki hedefleri açısından önemli bir adım oldu. Takım, bu sezon daha fazla başarının peşinde koşuyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Köyceğiz...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Köyceğiz Belediyespor ile mücadele etti. Bir pozisyonda Rize Belediyespor oyuncusu Redzhep Dzhurtubaev (19) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Köyceğiz...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Köyceğiz Belediyespor ile mücadele etti. Bir pozisyonda Rize Belediyespor oyuncusu Redzhep Dzhurtubaev (19) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Köyceğiz...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Köyceğiz Belediyespor ile mücadele etti. Bir pozisyonda Rize Belediyespor oyuncusu Redzhep Dzhurtubaev (19) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Köyceğiz...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Köyceğiz Belediyespor ile mücadele etti. Bir pozisyonda Rize Belediyespor oyuncusu Redzhep Dzhurtubaev (19) rakipleriyle mücadele etti.

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