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Hentbol Süper Lig'de Rize Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Berabere Kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Rize Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, 9. hafta maçında eşitliği sağladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 15:48
Hentbol Süper Lig'de Rize Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Berabere Kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig 9. Hafta Maçı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Rize Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleşen bu çekişmeli maç, takımların 25-25'lik eşitliği ile sonuçlandı.

İlk Yarıda Öne Geçen İzmir

Maçın ilk yarısında İzmir Büyükşehir Belediyespor 11-10'lik skorla üstünlük sağlayarak, devreyi önde tamamladı.

Bu sonuçla her iki takım da puanını artırmış oldu ve ligdeki rekabetin ne denli çekişmeli geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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