Hentbol Süper Lig'de Trabzon ve Konya Berabere Kaldı: 39-39

Hentbol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Maç

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. İki takım arasında geçen nefes kesen mücadele, sonunda 39-39'luk eşitlikle sonuçlandı.

Maçın Detayları

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısı, iki takımın mücadelesi sonucu 21-21 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da takımlar arasındaki denge bir türlü bozulamazken, skor yine değişmedi ve tüm yarışma 39-39 berabere sona erdi.

Lig Durumu

Bu sonuçla birlikte, Trabzon Büyükşehir Belediyespor bu sezon ilk beraberliğini elde etmiş oldu ve 7 puan ile 10. sırada kalırken; Konya Büyükşehir Belediyespor puanını 8'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.