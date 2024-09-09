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Hentbol Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor

Beşiktaş, Spor Toto'yu geriden gelerek mağlup etti. Hentbol Süper Lig 2. hafta sonuçları!

Yayın Tarihi: 09.09.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:06
Hentbol Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor

Hentbol Süper Lig'de Kıyasıya Mücadele

Erkekler Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Spor Toto karşısında zorlu bir maç çıkardı. Deplasmanda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 30-29’luk sonuç ile galip geldi.

Maçın Detayları

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşen maçın ilk yarısı, Spor Toto'nun 17-16'lık üstünlüğüyle sona erdi. Ancak ikinci yarıda Beşiktaş, gösterdiği etkili oyunla maçı çevirmeyi başardı.

Bu sezonun 2. haftası, Beykoz Belediyespor ile DEPSAŞ Enerji arasında yarın oynanacak maçla son bulacak. Hentbol tutkunları, takımların performansını merakla takip ediyor.

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