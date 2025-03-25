Hentbol Türkiye Kupası Sekizli Final'i İzmir'de Yapılacak

Hentbol Türkiye Kupası Sekizli Final'e İzmir Ev Sahipliği Yapacak

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakaları, İzmir’de gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sekizli Final karşılaşmaları 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

Erkekler Müsabakaları

Erkekler kategorisinde; eleme turundan gelen Konya Büyükşehir Belediyespor ve DEPSAŞ Enerji As takımları ile geçen sezonun en iyi 6 takımı olan Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Kadınlar Müsabakaları

Kadınlar kategorisinde ise Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, yanı sıra eleme turunu geçen Adasokağı ve Ortahisar Belediyespor takımları kupayı kazanma mücadelesi verecek.

Kura Çekimi

Sekizli Final kura çekimi ise yarın THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek.