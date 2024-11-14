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Hentbolda Haftanın Maç Programı Açıklandı

Kadınlar Süper Lig'de 9'uncu, Erkekler Süper Lig'de 10'uncu hafta maçları bu hafta gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:43
Hentbolda Haftanın Maç Programı Açıklandı

Hentbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor! Kadınlar Süper Lig'inin 9'uncu, Erkekler Süper Lig'inin ise 10'uncu hafta maçları, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından belirlenen program dâhilinde yapılacak.

Yarın:

18.00 - Bursa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Üniversitesi (Üçevler)

16 Kasım Cumartesi:

16.00 - Adasokağı - Kırşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

16.30 - İzmir Büyükşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Celal Atik)

Not: Kadınlar Süper Lig'in 9'uncu haftasında yer alan Görele Belediyespor - Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor - Üsküdar Belediyespor karşılaşmaları 24 Aralık'ta oynanacak.

Erkekler Süper Lig:

16 Kasım Cumartesi:

14.00 - İzmir Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Celal Atik)

16.00 - Güneysu - Köyceğiz Belediyespor (Güneysu)

17.00 - Beşiktaş - Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

17 Kasım Pazar:

13.00 - Rize Belediyespor - DEPSAŞ (Güneysu)

15.00 - Mihalıççık Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Porsuk)

18 Kasım Pazartesi:

15.00 - Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

Hentbol tutkunları, bu hafta birbirinden çekişmeli maçlara tanıklık edecek. Takımlarına destek vermeyi unutmayın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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