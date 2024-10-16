Hentbolda Ortahisar Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Ortahisar Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'u Mağlup Etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında, Ortahisar Belediyespor, Kırşehir Belediyespor ile karşılaştı. Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, ev sahibi ekip 32-27'lik skorla galip geldi.

Maçın İlk Yarısı

Karşılaşmanın ilk yarısı, Ortahisar Belediyespor’un 14-10’luk üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarıda rakibine karşı etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, kısa sürede farkı açmayı başardı.

İkinci Yarıdaki Performans

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Ortahisar Belediyespor, rakibinin ataklarını başarıyla savunarak maçı 32-27 kazanmayı başardı. Bu sonuçla, Ortahisar Belediyespor ligde 2. galibiyetini elde ederken, Kırşehir Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediye ile karşılaştı.