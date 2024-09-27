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Hentbolun Geleceği İçin Yeni Hedefler

THF Başkanı Mesut Çebi, çocukların hentbola ilgisini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:08
Hentbolun Geleceği İçin Yeni Hedefler

Hentbolun Gelişimi İçin Yeni Yöntemler

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) başkanlığına seçilen Mesut Çebi, çocukların hentbola ilgisini artırma planlarıyla ilk adımı atıyor.

Çocukları Hentbola Dahil Etme Vurgusu

THF'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda 220 oy arasında 112'sini alarak başkanlığa layık görülen Çebi, AA muhabirine verdiği röportajda şu ifadelerde bulundu:

"En popüler adımımız çocukları hentbola dahil etmek, bu spora karşı kaybedilen ilgiyi yeniden kazandırmaktır. Bu projede futbol camiasını da yanımıza almak istiyoruz."

Tesisleşme ve Salon Dolu Hedefleri

Çebi, salonların dolması için çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti. Ayrıca tesisleşme konusuyla ilgili önümüzdeki hafta önemli bir müjde vereceklerinin altını çizdi.

Uluslararası Başarı Hedefi

A Milli Hentbol Takımı'nın Macaristan'da düzenlenecek EHF Kadınlar Avrupa 2024 Şampiyonası'na katılmasının önemine değinen Mesut Çebi, "Hedefimiz olimpiyatlar ve bayrağımızı en yüksekte dalgalandırmak." şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Seçimde kendisine rakip olan diğer adaylara teşekkür eden Çebi, "Biz rakibiz, düşman değiliz. Camianın birleşmesi ve bütünleşmesi bizim için önemli." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türk hentbolunun gelecekte daha da güçleneceğinin sinyalini veriyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu'nda kullanılan...

Türkiye Hentbol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu'nda kullanılan 220 oydan 112'sini alarak başkanlığa seçilen Mesut Çebi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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