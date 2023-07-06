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Herkes bu haberi bekliyordu! Icardi'nin Galatasaray'dan istediği ücret ortaya çıktı!

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Herkes bu haberi bekliyordu! Icardi'nin Galatasaray'dan istediği ücret ortaya çıktı!
Galatasaray'ın transfer çalışmalarında öncelik verdiği isimlerden biri olan Icardi konusunda son gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli golcü oyuncunun takımda kalmaya olumlu yaklaştığı ve sarı-kırmızılılardan talep ettiği yıllık ücret miktarı nihayet açığa çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan ve taraftarların büyük bir sevgisini kazanan Mauro Icardi, takımda kalmak istediğini dile getirdi. İtalyan devi Milan'ın teklifini geri çeviren Icardi, kararını kulüp yetkililerine iletti. Golcü oyuncunun Galatasaray'da kariyerine devam etmekten memnun olduğu ve sarı-kırmızılı takımdan istediği yıllık ücretin de belirlendiği ortaya çıktı.

Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istemesi, takım ve taraftarlar için sevindirici bir gelişme oldu. Kendisini İstanbul'a bağlayan bir bağ ve atmosfer hissettiğini ifade eden oyuncunun, Galatasaray'da gösterdiği performansı ve taraftarların sıcak ilgisini önemsediği biliniyor. Milan'ın teklifini geri çevirerek Galatasaray'da kalmaya karar veren Icardi, takımın hedeflerine katkı sağlamak için istekli olduğunu gösterdi.

GALATASARAY'DAN İSTEDİĞİ PARA DUDAK UÇUKLATTI

icardi

Mauro Icardi, Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro maaş talep etti. Bu rakama bonuslar dahil değildir ve Icardi'nin bonuslarla birlikte yıllık 11 milyon Euro'ya kadar bir kontrat istediği ifade edildi. Galatasaray'ın ise sponsorlar aracılığıyla bir anlaşma sağlamaya çalıştığı belirtti. Transferin sonuçlanması için taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği bilinmekte.

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