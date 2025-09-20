Hesap.com Antalyaspor 1-1 Zecorner Kayserispor | Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Goller Dzhikiya ve Benes'ten geldi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 22:06
Maç sonucu ve önemli anlar

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Hesap.com Antalyaspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

51. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği topu, kaleci Bilal Bayazıt kornere çeldi.

52. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Safuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Dzhikiya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

76. dakikada Ballet'in ceza sahası sağ çaprazda topla buluşturduğu Van de Streek'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.

78. dakikada Tuci'nin ceza sahası sol çaprazdan ortasına sağ çaprazda yükselen Ramazan Civelek'in kafayla şutunda, top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Nurettin Korkmaz'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Benes'in gelişine sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Zecorner Kayserispor takımları, Corendon Airlines Park Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Antalyaspor'dan Van de Streek (22), rakibiyle mücadele etti.

