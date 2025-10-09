Hesap.com Antalyaspor Çift İdmanla Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürdü

Hesap.com Antalyaspor, 19 Ekim'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla tamamladı; Rıza Perçin ve yöneticiler idmanı takip etti.