Hesap.com Antalyaspor Çift İdmanla Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürdü

Hesap.com Antalyaspor Çift Idmanla Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürdü
Antrenman Programı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah saatlerinde fitness salonunda kuvvet çalışması yaparak güne başladı.
Akşam antrenmanında ise sahada çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanı, Antalyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetirken, takım saha çalışmasında taktik ve kondisyon üzerinde yoğunlaştı.
İdmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler de takip etti.
