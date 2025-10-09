Hesap.com Antalyaspor Çift İdmanla Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürdü

Hesap.com Antalyaspor, 19 Ekim'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla tamamladı; Rıza Perçin ve yöneticiler idmanı takip etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 22:13
Antrenman Programı

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah saatlerinde fitness salonunda kuvvet çalışması yaparak güne başladı.

Akşam antrenmanında ise sahada çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanı, Antalyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetirken, takım saha çalışmasında taktik ve kondisyon üzerinde yoğunlaştı.

İdmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler de takip etti.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü.

