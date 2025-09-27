Hesap.com Antalyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazır
Hazırlıklar Tamamlandı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Akdeniz temsilcisi, öğleden sonra uçakla İstanbul'a hareket edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, hakem Ali Yılmaz yönetecek.