Hesap.com Antalyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında yarın Fenerbahçe deplasmanına hazır; hazırlıklar tamamlandı, takım öğleden sonra İstanbul’a gidecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:24
Hazırlıklar Tamamlandı

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Akdeniz temsilcisi, öğleden sonra uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

