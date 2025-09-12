Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın oynanacak Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:40
Hazırlıklar Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular taktik çalıştı.

Antrenmanı, Başkan Rıza Perçin ile bazı yöneticiler de takip etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Samsunspor - Hesap.com Antalyaspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

