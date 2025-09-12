Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır

Hazırlıklar Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlandı

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanacak Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular taktik çalıştı.

Antrenmanı, Başkan Rıza Perçin ile bazı yöneticiler de takip etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Samsunspor - Hesap.com Antalyaspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

