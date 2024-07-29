Hidayet Haydarov Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başarıları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde, judo müsabakalarında dikkat çeken bir başarı yaşandı. Erkekler 73 kilogram kategorisinde Azerbaycanlı judocu Hidayet Haydarov, altın madalyanın sahibi oldu.

Finaldeki Zorlu Mücadele

Judocuların yarıştığı Champ de Mars Arena'da yapılan finalde, Haydarov, Fransız rakibi Joan-Benjamin Gaba'yı yenerek altın madalyayı kazandı. Müsabakanın son dakikasında gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekti.

Bronz Madalyalar

Bu kategoride başarılı olan diğer sporcular ise Japon Soichi Hashimoto ile Moldovalı Adil Osmanov oldu ve bronz madalyayı paylaşma başarısını gösterdiler.

Hidayet Haydarov'un bu başarıları, Azerbaycan judo tarihine bir başka zafer daha ekledi.