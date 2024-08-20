Hidayet Türkoğlu: 2024-2025 Basketbol Süper Ligi Daha Heyecanlı Olacak

Hidayet Türkoğlu'ndan Yeni Sezon Müjdesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin daha heyecanlı geçmesini ümit ettiklerini duyurdu. Düzenlenen fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına bilgiler veren Türkoğlu, play-in formatı ve yabancı kuralı değişiklikleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Sezon Sonunda Daha Fazla Heyecan Olacak

Türkoğlu, yeni uygulamaların ligin kalitesini artıracağını ve daha fazla maç oynamanın sağlanacağını ifade ederek:

"İnanıyorum ki sezon sonuna kadar herkesin daha fazla heyecan duyacağı bir süreç olacak. Bu heyecan, ligin kalitesi, görünürlüğü ve daha çok maç oynanması anlamında önemli olacak."

Bunun yanı sıra, kulüplerle yapılan istişareler sonucu Türk oyuncularına daha fazla süre tanınmasını sağlamak için bu formatın tercih edildiğini belirtti. 4+3 yabancı kuralı ile Türk sporcularının maç sonlarında önemli rol oynamalarının hedeflendiğini vurguladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde Yeni Dönem

Basketbol Gelişim Merkezi'nin durumu hakkında da bilgi veren Türkoğlu, 2024-2025 sezonunu ayrı bir önem taşıdığını ifade etti:

"İnşallah eylül ayının ortalarında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu merkezi Türk basketboluna kazandırmış olacağız. Bu tesis, milli takımlarımız için de önemli bir antrenman alanı olacak."

Özellikle Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımların bu tesisten yararlanacağına dikkat çekti ve bu projeye destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Ayrıca, lige yeni katılan Mersin Spor ve Yalovaspor'a hoş geldin diyerek, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlara başarılar diledi.