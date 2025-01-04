Hidayet Türkoğlu: 'Basketbola İlgi Artacak'

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Basketbola Yönelik Mesajlar

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbola olan ilginin artmasını umduğunu ifade etti. Konuşmalarına, Türkiye'ye iyi bir yıl dileyerek başlayan Türkoğlu, basketbolseverlere ve basın mensuplarına teşekkür etti.

2024'te Başarı Beklentisi

Türkoğlu, 2024 yılının milli takımlar ve kulüpler bazında güzel geçeceğine inandığını belirterek, Avrupa Şampiyonalarına katılacak olmaları nedeniyle Türk basketbolu için gurur duyduğunu dile getirdi. "İnşallah bu süreç, Avrupa Şampiyonası'na giderken de aynı istikrarla devam eder" dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin Önemi

Türkoğlu, geçen yıl faaliyete geçen Basketbol Gelişim Merkezinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yapıldığını vurguladı. "Bu süreçte partnersiz bir başarı elde ettiğimizin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın desteğiyle burası hayata geçti" açıklamasında bulundu.

Modern Tesisler ve Altyapı Çalışmaları

Yeni tesisin, kulüplere ve milli takıma büyük katkı sağlayacağını ifade eden Türkoğlu, "Amacımız, kulüplerimizin ve altyapılarımızın bu tesislerden yararlanması" dedi. Ayrıca, tesisin çeşitli sosyal olanaklarla donatılacağını ve sporcular için konaklama alanları olacağını belirtti.

Türk Basketbolu için Beklentiler

Türkoğlu, Türk takımlarının Avrupa'da başarılı geçirdiği yılların ardından, özellikle kadın milli takımının son yıllarda kazandığı başarıları vurgulayarak, "Milli takıma katkı sağlayacak sporcuların form durumları bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Alperen Şengün için Destek Çağrısı

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengünün All-Star adaylığını değerlendiren Türkoğlu, "Alperen'i oylayalım. İnanılmaz bir performans sergiliyor ve bizi temsil edecek olması gurur verici" dedi.

Gelecek Hedefleri

Türkoğlu, 2025 yılı için hayallerinin tüm kulüplerin tüm Avrupa finallerinde yer alması ve ülkeye kupaları getirmesi olduğunu belirtti. "Eski bir sporcu olarak tek isteğim, ülkemizde basketbola ilgi ve alakanın daha da artması" diyerek sözlerini noktaladı.