DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.471.851,7 0,18%

Hidayet Türkoğlu: 'Basketbola İlgi Artacak'

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbola olan ilginin artacağına ve yeni gelişmelerin Türk sporuna katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:19
Hidayet Türkoğlu: 'Basketbola İlgi Artacak'

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Basketbola Yönelik Mesajlar

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbola olan ilginin artmasını umduğunu ifade etti. Konuşmalarına, Türkiye'ye iyi bir yıl dileyerek başlayan Türkoğlu, basketbolseverlere ve basın mensuplarına teşekkür etti.

2024'te Başarı Beklentisi

Türkoğlu, 2024 yılının milli takımlar ve kulüpler bazında güzel geçeceğine inandığını belirterek, Avrupa Şampiyonalarına katılacak olmaları nedeniyle Türk basketbolu için gurur duyduğunu dile getirdi. "İnşallah bu süreç, Avrupa Şampiyonası'na giderken de aynı istikrarla devam eder" dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin Önemi

Türkoğlu, geçen yıl faaliyete geçen Basketbol Gelişim Merkezinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yapıldığını vurguladı. "Bu süreçte partnersiz bir başarı elde ettiğimizin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın desteğiyle burası hayata geçti" açıklamasında bulundu.

Modern Tesisler ve Altyapı Çalışmaları

Yeni tesisin, kulüplere ve milli takıma büyük katkı sağlayacağını ifade eden Türkoğlu, "Amacımız, kulüplerimizin ve altyapılarımızın bu tesislerden yararlanması" dedi. Ayrıca, tesisin çeşitli sosyal olanaklarla donatılacağını ve sporcular için konaklama alanları olacağını belirtti.

Türk Basketbolu için Beklentiler

Türkoğlu, Türk takımlarının Avrupa'da başarılı geçirdiği yılların ardından, özellikle kadın milli takımının son yıllarda kazandığı başarıları vurgulayarak, "Milli takıma katkı sağlayacak sporcuların form durumları bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Alperen Şengün için Destek Çağrısı

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengünün All-Star adaylığını değerlendiren Türkoğlu, "Alperen'i oylayalım. İnanılmaz bir performans sergiliyor ve bizi temsil edecek olması gurur verici" dedi.

Gelecek Hedefleri

Türkoğlu, 2025 yılı için hayallerinin tüm kulüplerin tüm Avrupa finallerinde yer alması ve ülkeye kupaları getirmesi olduğunu belirtti. "Eski bir sporcu olarak tek isteğim, ülkemizde basketbola ilgi ve alakanın daha da artması" diyerek sözlerini noktaladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hidayet Türkoğlu: 'Basketbola İlgi Artacak'
2
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor
3
Anadolu Efes İkinci Yarıda Kaybetti: Mijatovic'in Değerlendirmeleri
4
Beşiktaş, Rize'ye Gitti! Çaykur Rizespor ile Mücadele Başlıyor
5
Fenerbahçe, Twente ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor
6
TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Yarışları Ankara'da Başlıyor
7
PAOK Taraftarları RAMS Park'a Ulaştı

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!