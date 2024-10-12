Hidayet Türkoğlu: Türk Basketbolunun Geleceği İçin Birlikte Çalışacağız

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Teşekkür ve Hedefler

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, kendisini tekrar başkanlığa seçen basketbol camiasına teşekkür ederek, yeni dönem için kulüplerle iş birliği ve disiplinle Türk basketbolunu daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.

İş Birliği ve Hedefler

Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, genel kurulda kendisine yeniden destek veren delegelere teşekkür ederek, "8 senedir basketbolu daha iyi yerlere getirmek için hedefler koyduk. Bu süreçte bazı hedeflerimizi başardık, bazıları ise hala gerçekleştirilmedi ama samimiyetimiz camiada görüldü" dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi Projesi

Türkoğlu, bu güne kadar Basketbol Gelişim Merkezi projesinin hayata geçmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Bu tesisin Türk basketboluna ekonomik olarak büyük katkıları olacaktır" ifadesini kullandı. Projeye destek veren Cumhurbaşkanı ve Bakanlara teşekkür eden Türkoğlu, milli takımların bu merkezde tek çatı altında toplanacağını belirtti.

Liglerimiz Avrupa'nın En İyisi

Son yılarda erkek ve kadın liglerindeki başarılara dikkat çeken Türkoğlu, "Liglerimiz her zaman Avrupa'nın en iyilerinden biri. Kulüplerimizin doğru planlama ve yatırımları sonucunda elde ettikleri başarılardan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni Yönetim ve Ekibin Önemi

TBF'nin yeni yönetim kurulunun değerli isimlerden oluştuğunu belirten Türkoğlu, "Ekibimiz, basketbol camiasından gelen profesyoneller ile dolu. Bu, Türk basketboluna büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Milli Takımın Gücü Artıyor

NBA'den Avrupa'ya transfer olan oyuncuların milli takıma katkı sağlayacağını belirten Türkoğlu, "Avrupa'ya gelen oyuncularımızla milli takım kadromuz güçlendi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve ilerleyen dönemlerde olimpiyatlara katılmak" diye ekledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.