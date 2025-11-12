Hilal Öztürk Riyad 2025'te +78'de Altın Madalya — Rektör Kibar'dan Tebrik

MCBÜ'lü milli judocu ülkeye ve üniversiteye gurur yaşattı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli judocu Hilal Öztürk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunlarında Kadınlar +78 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.

Oyunlarda rakiplerini bir bir eleyen Öztürk, finalde de üstün teknik ve fiziksel performans sergileyerek kürsünün en üst basamağına çıktı. Elde edilen şampiyonluk, hem Türkiye'nin hem de üniversitenin gururu oldu.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, başarı sonrası Hilal Öztürk'ü tebrik etti. Rektör Kibar, "Spor Bilimleri Fakültemizin değerli öğrencisi, Milli Judocumuz Hilal Öztürk’ün 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda kazandığı altın madalya ile yaşadığımız gurur tarifsiz. Akademik yaşamıyla birlikte spor kariyerini de zirveye taşıyan öğrencimizi gönülden tebrik ediyor, kendisine gelecek şampiyonalarda başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Milli sporcu Öztürk'ün başarılarının devam etmesi temenni edildi.

