Hirfanlı'da Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları Başladı

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, 'İç Anadolu'nun denizi' diye tabir edilen Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde başladı.

Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) iş birliğinde, Kırşehir Valiliği koordinasyonunda Savcılı plajında düzenlenen açılış töreniyle start aldı. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, yelken sporuna ilgi duyan gençleri bir araya getiren ve destek veren herkese teşekkür etti.

Açılışta Çakmakçı'nın Mesajı

Bozkırın ortasında Hirfanlı'nın bu şekilde yelken ile bütünleşmesi gençlerimiz için çok kıymetlidir. 'Spor şehri Kırşehir' ünvanını kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Devletimizin ve bakanlığımızın tüm tesislerinde sporun tüm branşlarında geniş bir yelpazede yerel, ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Optimist Yelken Yarışları geleceğin büyük yelkencilerinin ilk adımlarını attıkları, heyecan ve umut dolu bir başlangıç noktasıdır. Burada yarışan tüm gençlerimizin heyecanı, yarının sporcularını müjdelemektedir. Hepsini tebrik ediyor, kutluyorum.

Federasyonun Hedefi: Anadolu'da Yelkeni Yaygınlaştırmak

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli ise kıyı sularının yanı sıra Anadolu'da yarış yapmanın önemine dikkat çekti ve yelken sporunun Anadolu'da yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Özkaleli, 'Sporcu sayısı açısından birçok bölgede yapılan yarışlardan daha fazla bir katılım oldu. Kulüp yöneticileri, antrenör ve sporculara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki senelerde de düzenli olarak Kırşehir'de yelken ligimizi gerçekleştireceğiz. 3 gün sürecek. İnşallah güzel rüzgar yakalarız diye temenni ediyorum, rüzgar bizim için çok önemli. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.'

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bakir Varol da yarışmacılara başarı diledi.

Konuşmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan sporcular, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ile protokol üyelerinin verdiği startla parkura çıktı.

Yarış Programı

Yarışlar 3 gün sürecek ve 29 Ağustos'ta final müsabakaları ile ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, "İç Anadolu'nun denizi" diye tabir edilen Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde başladı.