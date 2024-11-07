Houston Rockets, Alperen Şengün'le Giaibiyeti Elde Etti

Houston Rockets'tan Farklı Galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 16 sayı kaydettiği maçta San Antonio Spurs'u 127-100 mağlup etti. Rockets, bu galibiyetle birlikte sezonda 12 maçla devam ederken, ev sahibi ekip konuk ekip karşısında 27 sayı fark yarattı.

Şengün'ün Performansı

Alperen Şengün, bu maçta 16 sayının yanı sıra 5 ribaunt, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile dikkat çekti ve takımının galibiyetine önemli katkılarda bulundu. Rockets'ın diğer yıldızları Fred VanVleet ve Jalen Green de 21'er sayı ile takıma destek verdi. Spurs'da ise Victor Wembanyama 15 sayı kaydedebildi.

Diğer Maçlardan Öne Çıkanlar

Milli basketbolcu Adem Bona'nın 3 dakika 37 saniye sahada kaldığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 110-98 yenildi.

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 131-122 mağlup ederek 9 maçta 9 galibiyet alarak sezonu namağlup sürdürüyor. Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 29 sayı kaydederken, Pelicans'ta Zion Williamson 29, Jose Alvarado 27 sayı ile mücadele ettiler.

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