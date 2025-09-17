HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Yayın Haklarını Aldı

TBF ile HT Spor anlaştı: HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden haftada 3, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nden haftada 2 maçı canlı yayınlayacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:53
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile HT Spor arasında, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginin yayın hakları konusunda resmi bir anlaşma sağlandı.

Yayın Detayları

Anlaşma kapsamında HT Spor, Avrupa'nın en güçlü liglerinden sayılan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Liginde her hafta 3 karşılaşmayı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde ise her hafta 2 mücadeleyi canlı yayınla izleyicilerle buluşturacak.

Hedef ve Beklenti

TBF ve HT Sporun bu iş birliğinin, basketbol heyecanını daha geniş kitlelere taşıyarak liglerin ve tarafların marka değerine katkı sağlaması hedefleniyor.

