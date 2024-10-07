Hull City, Antalya'da Kamp Yapıyor

Hull City Antalya'da Kamp Yaptı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya iniş yaptı. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu takım, hazırlık kampı sürecini sürdürmek ve Alanyaspor ile bir dostluk maçı oynamak amacıyla Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Özel Uçak ve Ayrılan Kafile

Hull City, Corendon Airlines tarafından özel olarak tasarlanan kaplan giydirmeli uçakla Antalya'ya geldi. Kulüp kafilesi, havalimanından konaklayacakları otele gitmek üzere otobüsle ayrıldı.

Basın Toplantısı ve Maç Detayları

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, takımın teknik direktörü Tim Walter ve oyuncular, 10 Ekim'de saat 17.00'de dostluk maçı öncesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde basın toplantısı düzenleyecek. Dostluk maçı ise 11 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek ve kamp bu maçın ardından son bulacak.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.