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Hull City, Türkiye'de Hazırlık Kampı Yapacak

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Hull City, Türkiye'de Hazırlık Kampı Yapacak
Hull City, 'Corendon Summer Tour 2023' kapsamında Türkiye'de hazırlık kampı yapacak ve Galatasaray ile Hatayspor ile dostluk maçları oynayacak.

İngiliz futbol takımı Hull City, Corendon Summer Tour 2023 etkinliği kapsamında Türkiye'de hazırlık kampı yapacak. 2-12 Temmuz tarihleri arasında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak olan Hull City, Galatasaray ve Hatayspor ile dostluk maçları oynayacak. Basın toplantısında Hull City'nin yeni yayın dönemi yatırımları, hedefleri ve planlamaları da konuşulacak.

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