Hüseyin Ege Tekdemir, 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Milli Boksör Tekdemir, Dünya Şampiyonası İçin Hedef Belirledi

18 yaşındaki milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, Hırvatistan’da gerçekleştirilecek olan 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonasına ilk kez katılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Altın Madalya İçin Hazırlık

Bu yıl Gençler Avrupa Şampiyonası20 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında yapılacak şampiyonada altın madalya kazanmayı hedefliyor. Milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezinde günde çift idman yaparak şampiyonaya hazırlanan Tekdemir, “Hedefim Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk. İstiklal Marşı’mızı okutmayı umuyorum.” dedi.

Geçmişteki Zorlukları Aşarak İleriye Gitti

11 yaşında boks yapmaya başladığında bir kaza geçirip ayağını kıran Tekdemir, bu süreçte boksa ara vermek zorunda kalmış. Kırığın ardından yaşadığı psikolojik sorunlara vurgu yapan Tekdemir, “Bırakma aşamasına kadar geldim ama sonrasında tekrar boks yapmaya başladım ve ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldum.” diyerek mücadele azmini vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Hüseyin Ege Tekdemir, Olimpiyatlara katılmanın hayalini kurarken, “Olimpiyatlarda ülkemizi gururlandırmak istiyorum. Sonrasında profesyonel boksa geçmeyi düşünüyorum ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.