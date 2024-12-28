Hüseyin Yücel, Beşiktaş için 5 Adımlık Vizyonunu Açıkladı

Hüseyin Yücel, 'Beşiktaş için 5 adım' vizyonunu tanıttı

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi, kulüp için belirlediği 'Beşiktaş için 5 adım' vizyonunu Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlediği toplantıda açıkladı. Yücel'in yanı sıra ekibi ve davetlilerin de katıldığı etkinlikte, kulübün geleceğine ilişkin önemli mesajlar verildi.

Sportif Yapılanma ile Başlıyor

Yeni bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Yücel, ilk olarak sportif yapılanma üzerinde duracaklarını belirtti. Futbol takımında hemen harekete geçeceklerini dile getiren Yücel, eksikliklerin farkında olduklarını ve hoca konusunu çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceklerini aktaran Yücel, kaliteli transferler için Premier Lig'den iki oyuncuyla temas halinde olduklarını da ekledi.

Taraftar ile Yakınlaşma Amacı

İkinci adım olarak taraftarlarla kenetlenmenin önemine değinen Yücel, bilet fiyatlarını gözden geçirdiklerini ve bu konudaki gelişmeleri taraftarların ilk maçta göreceğini belirtti. Ayrıca, bazı antrenmanları taraftarlara açarak, örenci tribünü fikrini hayata geçireceklerinin de altını çizdi.

İletişim ve Ekonomi Çalışmaları

Yücel, üçüncü adımda derneğe üye taraftarlarla her altı ayda bir çalıştay düzenleyeceklerini ve iletişim birimini yeniden düzenleyeceklerini açıkladı. SuperApp uygulamasına yönelik planları ile gelecek dönemde Avrupa'da önemli bir yere geleceklerini duyurdu.

Ekonomi için de önemli adımlar atacaklarını belirten Yücel, Bankalar Birliği'nden çıkmanın gerekliliğini vurguladı ve başarılı sponsorluk anlaşmaları ile gelir elde edeceklerini ifade etti. Süreçte güvenin önemine dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Camiada birlik ve beraberlik sağlamak adına çaba göstereceklerine söz veren Yücel, rakip adayı Serdal Adalı hakkında ifade ettiği sözlere de değindi. Seçim sürecinin başlangıcında kendini yeterince ifade edemediğini belirterek, son araştırmalara göre destek aldığını açıkladı.

Yücel, “Pazar günü göreceğiz bakalım neler olacağını. Alacağımızdan hiçbir şüphem yok.” diyerek, destekçilerine güven verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi, Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de medya mensuplarıyla bir araya geldi. Yücel, burada konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi, Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de medya mensuplarıyla bir araya geldi. Yücel, burada konuşma yaptı.