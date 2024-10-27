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İbo Aslan UFC 308'de Rafael Cerqueira'yı Nakavtla Yendi

İbo Aslan, UFC 308'de Brezilyalı rakibi Rafael Cerqueira'yı nakavtla mağlup etti. Türk dövüşçü başarılarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:31
İbo Aslan UFC 308'de Rafael Cerqueira'yı Nakavtla Yendi

İbo Aslan, UFC 308'de Zafer Kazandı

Türk MMA dövüşçüsü İbo Aslan, Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonunun UFC 308 etkinliğinde, Rafael Cerqueira ile karşılaştı. Etkinlik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde gerçekleşti.

Teknik Nakavt ile Galibiyet

İbo Aslan, mücadelenin ilk raundunun başında, daha birinci dakika dolmadan rakibini teknik nakavtla mağlup etmeyi başardı. Bu, Aslan'ın UFC'deki ikinci zaferi oldu.

Aslan'ın Açıklamaları

Karşılaşmanın ardından İbo Aslan, "Abu Dabi, Türk gücünü sevdiniz mi? Bunun başlangıç olduğunu biliyordum. Ellerimde Türk gücü var." şeklinde konuştu. Bu açıklamaları, Türk dövüşçünün kendine olan güvenini ve artan uluslararası arenada tanınma isteğini gösteriyor.

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