İbrahim Alkun Son Yolculuğuna Uğurlandı — Fenerbahçe Yönetimi Törende

İbrahim Alkun Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fenerbahçe yönetimi ve sevenleri törene katıldı
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun'un vefat eden babası İbrahim Alkun, son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazı, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılındı.
Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski yöneticiler Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, İlker Dinçay ve Alkun'un sevenleri katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun'un vefat eden babası İbrahim Alkun, son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Alkun için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.