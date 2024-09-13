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İbrahim Bölükbaşı: Erzurum'da Altın Madalya ile Karşılandı

Judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki başarısı sonrası memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:50
İbrahim Bölükbaşı: Erzurum'da Altın Madalya ile Karşılandı

İbrahim Bölükbaşı, Erzurum'un Gururu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalya ile judocu İbrahim Bölükbaşı, memleketi Erzurum'da büyük bir kutlama ile karşılandı. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'nde düzenlenen karşılama etkinliğinde, ünlü milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de kendisine eşlik etti. Sporcular, alkışlar eşliğinde terminalden çıkarak kendilerini bekleyen kalabalığa çiçek verildi.

Mutluluğunu Paylaştı

Bölükbaşı, karşılama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memleketime altın madalya ile dönmekten çok mutluyum. Judoda ilk altın madalyayı kazandırdığım için gurur duyuyorum" dedi. Ayrıca, doğduğu şehirde, spora başladığı Erzurum'da böyle bir başarı elde etmenin kendisi için özel olduğunu vurguladı.

Destekçi Sporculara Teşekkür

Şampiyon judocu, kendisini yalnız bırakmayan Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’e teşekkür ederek, "Onların burada olması gurur verici. Kendileri ülkemizi iyi temsil ediyor. 25 yıllık spor hayatım boyunca, devletime ve tüm destekleyenlere minnettarım" ifadesini kullandı. Semtine bir altın madalya getirme hedefinin olduğu ve bunun gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Bir İlk

İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisinde kazandığı altın madalya ile bu alanda ülke tarihine geçerek bir ilki başarmış oldu. Etkinlik sonunda şampiyon judocu, kendisini karşılamaya gelen genç sporcularla da fotoğraf çektirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı için memleketi Erzurum'da karşılama düzenlendi. Erzurum Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Bölükbaşı'na, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de eşlik etti. Karşılamada, sporcular için bar gösterisi yapıldı.

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