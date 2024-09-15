İbrahim Bölükbaşı'nın Judo Yolculuğu ve Tarihi Başarıları

İbrahim Bölükbaşı: Spor Hayatında Yenilik ve Başarı

Paralimpik judocu İbrahim Bölükbaşı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Daha önce hiç bu dalda madalya alamayan Bölükbaşı, Güney Kafkasya'dan gelen son Avrupa Şampiyonu Revaz Chikoidze'yi finalde 1-0 yenerek, Türkiye'nin judoda kazandığı ilk altın madalyayı ülkesine kazandırdı.

Güreşte Başlayan Yolculuk

Güreşle spora başlayan ve bu branşta birçok uluslararası müsabakada başarılar elde eden Bölükbaşı, olimpiyatlarda istediği madalyaya ulaşamamıştı. Ailesinin çoğu güreşçi olan Bölükbaşı, bu branşta oynamaya başlamak zorunda kaldı. Ancak, antrenörünün önerisi üzerine judoya yönelmesi kariyerini değiştirdi.

Görme Kaybı ve Mücadele

Bölükbaşı'nın 17-18 yaşlarında yaşadığı görme kaybı, onun için zorlu bir süreç oldu. Judo ile tanışması, onun kariyerinde yeni bir kapı açtı. "Denemek zorundaydım," diyen Bölükbaşı, çok çalışarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. Ancak sağlık sorunları yüzünden olimpiyatlara katılamadı.

Judoya Dönüş ve Başarı Hikayesi

2023 yılı itibarıyla judoya odaklanmayı tercih eden Bölükbaşı, sıkı bir hazırlık sürecinin ardından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışarak altın madalyayı kazandı. "Benim hedefim güreşle katıldığım olimpiyatlarda madalya almaktı ama judoda altın madalyayı aldım," şeklinde duygularını ifade etti.

Gelecek Planları

Erzurum'daki ailesini ziyaret ederken konuşan Bölükbaşı, spor hayatına devam etmek istediğini belirtip, "2028'de de ülkemi temsil etmeyi düşünüyorum," dedi. Judoda ve güreşte kazandığı madalyalarla tarihe geçmek adına azimle çalışmaya devam edeceği anlaşılıyor.

İbrahim Bölükbaşı'nın uluslararası arenada kazandığı başarılar, Türkiye'nin gururu haline gelirken, spor dünyasındaki engelleri de aşmanın önemini ortaya koyuyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, daha önce güreşte katıldığı olimpiyatlarda alamadığı madalyanın gururunu yaşıyor. Milli judocu Bölükbaşı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, daha önce güreşte katıldığı olimpiyatlarda alamadığı madalyanın gururunu yaşıyor. Milli judocu Bölükbaşı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, daha önce güreşte katıldığı olimpiyatlarda alamadığı madalyanın gururunu yaşıyor. Milli judocu Bölükbaşı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, daha önce güreşte katıldığı olimpiyatlarda alamadığı madalyanın gururunu yaşıyor. Milli judocu Bölükbaşı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, daha önce güreşte katıldığı olimpiyatlarda alamadığı madalyanın gururunu yaşıyor. Milli judocu Bölükbaşı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, daha önce güreşte katıldığı olimpiyatlarda alamadığı madalyanın gururunu yaşıyor. Milli judocu Bölükbaşı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, daha önce güreşte katıldığı olimpiyatlarda alamadığı madalyanın gururunu yaşıyor. Milli judocu Bölükbaşı, AA muhabirine açıklama yaptı.