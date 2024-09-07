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İbrahim Bölükbaşı'nın Tarihi Zaferi: Paris 2024'te Altın Madalya

İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda altın madalya kazandı ve Türkiye'nin tarihine geçmeyi başardı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 21:23
İbrahim Bölükbaşı'nın Tarihi Zaferi: Paris 2024'te Altın Madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Zafer

Judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu zafer, Paralimpik oyunlarda onun ilk madalyasını kazanması anlamına geliyor.

Finalde Gürcü Rakibini Yendi

Champ-de-Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında, milli sporcumuz İbrahim Bölükbaşı, finalde Avrupa şampiyonu ve Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanmış olan Revaz Chikoidze ile karşı karşıya geldi. İbrahim, güçlü bir performans sergileyerek rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve Paralimpik oyunları tarihindeki ilk altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Olimpiyatlarda da Temsilci

Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, yaz olimpiyat oyunlarında da ülkemizi temsil etmiştir. Londra 2012'de ve Rio 2016'da hem olimpiyatlar hem de Paralimpik oyunlarda yer aldı. Olimpiyatlarda geçirdiği zaman zarfında serbest güreşte ay-yıldızlı formayla mücadele etti. Ayrıca, Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde yağlı güreşte üst üste 3 kez birincilik elde ederek altın kemer sahibi oldu.

Önceki olimpiyatlarda madalya kazanan İbrahim, paralimpik oyunlarında 2016 yılında 7. sırada yer almıştı. Ancak 2024 Paris'te elde ettiği altın madalya, kariyerinin zirvelerinden birini temsil ediyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, Gürcistanlı rakibi Revaz Chikoidze'yi 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

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