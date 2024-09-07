İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Finale Yükseldi

İbrahim Bölükbaşı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarı elde eden İbrahim Bölükbaşı, judo erkekler +90 kilo J2 kategorisinde finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

Yarı Final Mücadelesi

Champ-de-Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında, milli sporcu İbrahim, yarı finalde Büyük Britanya'dan Christopher Skelley ile karşılaştı. Mücadelenin heyecan dolu anlarında, rakibini altın puanla mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Final Karşılaşması

İbrahim’in final müsabakası, bugünkü programda yer alıyor. Tüm gözlerin çevrildiği bu karşılaşma için sporseverler büyük bir heyecanla bekliyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı (beyaz), karşılaştığı Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'i (mavi) yenerek finale yükseldi.