İbrahim Çiftçi Paris 2024 Olimpiyatları'na Veda Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Hayal Kırıklığı

Milli güreşçi İbrahim Çiftçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 97 kiloda mücadele etti. Ancak Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen maçlarda hayal kırıklığı yaşadı.

Son 16 Turu Maçı

Erkekler 97 kiloda yapılan güreş maçlarında, son 16 turunda İbrahim Çiftçi, Ukraynalı sporcu Murazi McHedlidze ile karşılaştı. Bu karşılaşmayı kaybederek olimpiyatlara veda etti.

Final Yolunda Engeller

Ukraynalı rakibinin çeyrek finalde Gürcü güreşçi Givi Matcharashvili'ye 11-0 mağlup olması, İbrahim Çiftçi'nin bronz madalya için repesaj maçı oynama şansını da elinden aldı.

İbrahim'in bu turnuvada elde edemediği başarı, onu hayal kırıklığına uğrattı ancak güreş kariyerinde yeni hedeflere ulaşmak için çalışmalarına devam edeceği bekleniyor.