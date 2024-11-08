İBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da Sürüyor

IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da Devam Ediyor

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, etkinliği Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin Başarısı

Şampiyonadaki dördüncü maçında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 4-1 önde tamamlayan Türkiye, ikinci yarıda da gösterdiği üstün performansla İtalya'yı 6-2 mağlup etmeyi başardı.

Diğer Maçlar

Günün diğer karşılaşmasında ise İspanya, İngiltere'yi 5-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Final ve Sıralama Maçları

Şampiyona, grup maçlarının ardından 10 Kasım'da final ve sıralama maçlarıyla sona erecek. Türkiye, 10 Kasım'da İngiltere ile üçüncülük mücadelesi verirken, Ukrayna ise İspanya ile final karşılaşmasına çıkacak.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da sürüyor. Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Antalya Kapalı Spor Salonunda İtalya ile karşılaştı. Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Antrenörü Yusuf Tekdemir, kendine ayrılan bölümden maçı takip etti.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da sürüyor. Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Antalya Kapalı Spor Salonunda İtalya ile karşılaştı. Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Antrenörü Yusuf Tekdemir, kendine ayrılan bölümden maçı takip etti.