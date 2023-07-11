Icardi futbol tarihine geçecek! Galatasaray'dan alacağı maaş ağızları açık bıraktı

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Mauro Icardi için mücadele sürüyor. Yıldız futbolcuya ödenecek maaş herkesi şoke etti! Herkesi geride bırakıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ICARDİ'NİN MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Geçtiğimiz Süper Lig sezonuna damga vuran Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin takıma alınması için sarı kırmızılıların mücadelesi devam ediyor. Mauro Icardi ile ilgili bütün pürüzlerin giderildiği öğrenildi. Icardi için 10 milyon Euro bonservis ödemesi yapılacak.





Yıldız futbolcuya ödenecek maaş ise tarihe geçecek. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcuya senelik 10 milyon Euro maaş ödemesi yapacak! Süper Lig tarihine bakıldığında en yüksek ödeme yine sarı kırmızılıların eski futbolcusu Radamel Falcao'ya 5 milyon Euro olarak yapılmıştı. Geçmiş dönemde Robin van Persie 4.9 milyon Euro, Pepe 4.75 milyon Euro, Alvaro Negredo 4.35 milyon Euro, Edin Dzeko 4.2 milyon Euro ödeme almıştı.