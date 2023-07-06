Icardi hayranlarına kötü haber! Öyle bir teklif geldi ki... Hayaller duya düştü

Galatasaray'ın Icardi hayalleri suya düştü! Suudi Arabistan'dan gelen çılgın bir teklif, Arjantinli yıldızın transferine engel oldu. Galatasaray yönetimi, son şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve performansıyla göz dolduran Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için uğraşırken büyük bir şok yaşadı. PSG'den kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren Icardi'nin bonservisini almak için çaba sarf eden Galatasaray, Suudi Arabistan'dan gelen teklifle karşılaştı.





Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Arjantinli futbolcuya öyle bir teklif sundu ki bu teklife hayır demesi neredeyse imkansız hale geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre, Al Shabab, PSG'ye 20 milyon euroluk bir bonservis teklifi ile Icardi'yi transfer etmek istedi. Ancak sadece bonservis bedeliyle yetinmeyen Suudi Arabistan ekibi, oyuncuya 2 yıl için 80 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulundu.

Galatasaray'ın Icardi'yi transfer etme hayalleri, bu çılgın teklif nedeniyle suya düşmüş gibi görünüyor. Yıldız futbolcu, yüksek bonservis bedeli ve cazip maaş teklifiyle Suudi Arabistan'a gitme olasılığını değerlendirebilir. Galatasaray taraftarı ise büyük bir üzüntü yaşayabilir, çünkü Icardi'nin performansıyla takıma büyük katkı sağladığı biliniyor.

Galatasaray yönetimi ise Icardi transferinde geri adım atmak zorunda kalmış olabilir. Bu beklenmedik gelişme, takımın transfer stratejisinde de değişikliklere yol açabilir. Galatasaray, Icardi yerine başka bir alternatif üzerinde yoğunlaşabilir ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürebilir. Futbolseverler ise merakla Galatasaray'ın transfer hamlelerini ve yeni hedeflerini takip etmeye devam edecek.