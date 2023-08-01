Icardi sonunda Galatasaray'da: Ücreti dudak uçuklattı

Son dakika haberine göre, Galatasaray Spor Kulübü, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

HER SEZON 6 MİLYON EURO ÖDENECEK





Yapılan açıklamaya göre, Icardi'ye her sezon için net 6 milyon euro ücret ödenecek ve eski kulübü Paris Saint-Germain'e 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.



Galatasaray, sosyal medya hesaplarından da Icardi'nin transfer haberini "Yuvana hoş geldin" diyerek duyurdu. Ayrıca, Icardi'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen video paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı.

Arjantinli yıldız Icardi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarak önemli bir performans sergilemişti. Galatasaray, Icardi'nin katkısıyla elde ettiği şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

Icardi'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamalara göre, futbolcunun Galatasaray'a katılmasıyla birlikte taraftarların büyük ilgisi ve desteği gözlendi. Icardi, takımın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, taraftarların şampiyonluk sonrası da istekli ve coşkulu olduğunu belirtti. Kulüp tarafından paylaşılan videoda ise Icardi'nin "Aşkın Olayım" şarkısı İstanbul manzarası eşliğinde çalındı ve futbolcu da bu şarkıya eşlik ederek sevinç gösterisinde bulundu.

Galatasaray, Icardi'nin transferiyle gelecek sezona umut ve heyecanla bakarken, taraftarlar da yeni yıldızlarıyla Avrupa'ya dinletme zamanının geldiğini düşünüyor. Bu transferle birlikte takımın gücünün artması ve başarıların devam etmesi bekleniyor.