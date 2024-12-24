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IFFHS, 2024'ün En İyi Milli Takım Teknik Direktörlerini Açıkladı

Luis de la Fuente, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörü seçilirken, Montella 8. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:29
IFFHS, 2024'ün En İyi Milli Takım Teknik Direktörlerini Açıkladı

IFFHS, 2024'ün En Başarılı Teknik Direktörlerini Belirledi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 yılı için en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı. İspanya Milli Takımı'nın başarılı teknik direktörü Luis de la Fuente, 2024’ün en iyi milli takım teknik direktörü unvanını kazandı.

İlk Üçte Öne Çıkan İsimler

IFFHS'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gazeteci ve futbol uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda de la Fuente, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ile büyük başarı elde ederek listeye damga vurdu.

2022 ve 2023 yıllarında birinci sırada yer alan Arjantinli Lionel Scaloni, bu yıl İkincilikle yetindi. Kupa Amerika'da Arjantin Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşımasının ardından, bileği bükülemez başarısını sürdürdü.

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps ise önceki yıllarda zirveye yerleşmiş olmanın gururuyla bu yıl üçüncü

Montella 8. Sırada

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te çeyrek finale ulaşarak listede 8. basamağa yerleşti. Bu başarı, Türk futbolunun uluslararası alandaki yükselişine katkı sağladı.

İlk 10'da Diğer İsimler

Listeye giren diğer başarılı teknik direktörler arasında Gareth Southgate (İngiltere), Emerson Fae (Fildişi Sahili), Julian Nagelsmann (Almanya), Nestor Lorenzo (Kolombiya), Willy Sagnol (Gürcistan) ve Marcelo Bielsa (Uruguay) bulunmaktadır.

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